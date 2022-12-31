Ворожими ракетними обстрілами вщент зруйновано два житлові будинки, ще 12 пошкоджено.

Кількість поранених в результаті ракетного удару по Миколаєву зросла до сімох, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"7 поранених", - зазначив він.

Масований удар по Україні 31 грудня - наслідки для Миколаєва

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу поранень дістали шестеро осіб, з них троє госпіталізовані. Ворожими ракетними ударами вщент зруйновано два житлові будинки, ще 12 пошкоджено.

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Загалом Сили оборони України збили 12 з понад 20 запущених росіянами крилатих ракет.

Також ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому та Запоріжжі.

Росія готує новий удар

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив сьогодні ввечері, що російські окупанти можуть завдати нового удару по Україні 31 грудня іще раз – під бій курантів.

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