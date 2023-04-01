Петро Андрющенко зазначив, що окупанти вже проводять тендери на забудову.

Російські окупанти продовжують знищувати Маріуполь. У місті загарбники продовжують зносити будинки, які самі й розбомбили.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що від колишнього життя в колись квітучому місті нічого не залишилося. Він зазначив, що росіяни вже провели тендери на 40 багатоповерхівок. За його словами, будувати будуть за гроші з бюджету Росії через високий ризик інвестицій, а повертати їх через програму іпотеки.

"Фактично відсоток користування російськими грошима становитиме менше одного відсотка для бізнес-спільноти окупантів. Майже задарма", – йдеться у повідомленні чиновника в Telegram.

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Крім того, Андрющенко показав багатостраждальний Драматичний театр в Маріуполі, який окупанти все ще намагаються знищити разом з жертвами їх бомбардувань. Також він оприлюднив кадри басейну олімпійського стандарту "Нептун", який також знищила армія РФ.

"При битві за Маріуполь тут ховалося понад тисяча городян. Сюди майже одночасно з Драмтеатром росіяни скидали бомби, але тут більше пощастило. Тепер це символічна руїна вбитого життя і майбутнього Маріуполя. Поки. Поки ми не повернемося додому. Місто вбитих можливостей", - підсумував радник мера Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі-останні новини

Маріуполь вже рік перебуває під російською окупацією. За цей час росіяни методично намагаються приховати сліди злочинів, зносячи раніше розбомблені ними будівлі і знищуючи тіла загиблих городян.

Водночас окупантам у місті теж доводиться не солодко. 27 березня в Маріуполі прогримів вибух - підірвали машину так званого начальника "поліції", який відповідав за фільтраційні табори.

Налякані росіяни почали будувати вздовж траси на Маріуполь фортифікаційні споруди на кордоні Донецької та Запорізької областей.

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