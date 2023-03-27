Захисні споруди почали зʼявлятися вздовж траси Маріуполь-Нікольське-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Російські окупаційні війська почали будувати захисні споруди неподалік від тимчасово окупованого Маріуполя. Вони почали зʼявлятися вздовж траси на межі Донецької та Запорізької областей.

"Ніякої паніки немає, але це не точно. В районі Розівки (53 км від Маріуполя – ред.) на межі між областями окупанти терміново та швидко починають будувати зубодраконні захисні споруди", – заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, захисні споруди почали зʼявлятися вздовж траси Маріуполь-Нікольське-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

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"Просто все йде за планом. Питання лише – за чиїм", – резюмував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

27 березня 2023 року в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. Повідомляється, що вибухнув автомобіль, який належить одному з командирів російських окупантів.

Раніше радник мера окупованого міста Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі помітили вантажівки з прапорами Дагестану та Вірменії. На них був напис "Гуманитарная миссия".

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