Окупанти будують захисні споруди на межі Донецької та Запорізької областей/ фото t.me/andriyshTime

Російські окупаційні війська почали будувати захисні споруди неподалік від тимчасово окупованого Маріуполя. Вони почали зʼявлятися вздовж траси на межі Донецької та Запорізької областей.

"Ніякої паніки немає, але це не точно. В районі Розівки (53 км від Маріуполя – ред.) на межі між областями окупанти терміново та швидко починають будувати зубодраконні захисні споруди", – заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, захисні споруди почали зʼявлятися вздовж траси Маріуполь-Нікольське-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Відео дня

"Просто все йде за планом. Питання лише – за чиїм", – резюмував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

27 березня 2023 року в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. Повідомляється, що вибухнув автомобіль, який належить одному з командирів російських окупантів. 

Раніше радник мера окупованого міста Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі помітили вантажівки з прапорами Дагестану та Вірменії. На них був напис "Гуманитарная миссия".

Вас також можуть зацікавити новини: