Він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Напередодні в Маріуполі підірвали машину начальника "поліції", відповідального за роботу фільтраційних таборів в окупованому місті, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Як і обіцяли, розповідаємо більше про вчорашню атаку маріупольського спротиву на одного з керівників окупаційних військ у Маріуполі. Ціллю спротиву став Михайло Москвін - начальник "поліції" в окупованому Маріуполі. Саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста", - зазначили у міськраді.

Зауважується, що після підриву автівки окупант знаходиться в лікарні №2 (17 мікрорайон).

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"Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних наборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за ґратами. Але покарання знайде кожного ворога. Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані. Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Вибух у Маріуполі - що відомо

27 березня прес-служба Маріупольської міської ради повідомила, що у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів російських загарбників.

Окупанти так званої "ДНР" стверджували, що у Маріуполі скоєно замах на начальника "поліції" Москвіна. Стверджувалось, що він живий.

Окупація Маріуполя – злочини росіян

Маріуполь потрапив під щільний вогонь росіян з перших днів повномасштабного вторгнення. У травні – після виходу з "Азовсталі" українських захисників – місто перейшло під повну окупацію рашистів.

Окупанти фактично стерли місто з лиця землі – зруйновано усю міську інфраструктуру й будинки цивільних.

Досі невідомо точну кількість загиблих унаслідок російської агресії.

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