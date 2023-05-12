На кадрах видно, що у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали кадри моторошної Мар'їнки Донецької області, повністю знищеної російськими снарядами.

Фото та відео з міста з'явилося в Instagram фотографів libkos. На кадрах видно результат масованих бомбардувань міста за понад рік війни.

"Марʼїнка. Місто, якого більше не існує. Рік тому це було маленьке затишне місто. Працювали школи, магазини, лікарні. В людей було життя. Те, що ви бачите на цих фото і відео - відбулось за минулий і цей рік. Ось так Марʼїнка виглядає сьогодні", - написали фотографи.

Вчора libkos відвідали околиці Марʼїнки разом із аеророзвідниками. Довелося добиратись вночі, оскільки всі дороги прострілюються.

"Те, що ми побачили - місцями гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової, що нам доводилось бачити. Жорстокі бої тривають тут щодня, щогодини. Безкінечні спроби окупантів штурмувати та захопити те, чого вже більше не існує, що зруйновано до будівельного сміття", - зазначили фотографи.

Війна в Україні - ситуація в Мар'їнці

Бої за Мар'їнку тривають з перших днів війни. Місто знищували килимовими бомбардуваннями. Втім, досі росіяни не можуть захопити його.

За минулу добу ЗСУ відбили 44 ворожі атаки на фронті. Окупанти намагалися наступати на чотирьох оперативних напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. На останньому з напрямків основні атаки були спрямовані у самій Мар'їнці.

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