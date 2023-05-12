За добу ЗСУ відбили майже півсотні ворожих атак.

За минулу добу ЗСУ відбили 44 ворожі атаки на фронті. Окупанти намагалися наступати на чотирьох оперативних напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському, повідомляє Генштаб в ранковому зведенні.

Так, на Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися просунутися в районі Серебрянського лісництва. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках атаки ворога були зосереджені власне на самих Авдіївці та Мар'їнці.

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступати в межах міської забудови Бахмута. Крім того, за минулу добу ворог зробив безуспішну спробу наступу в напрямку Ступочок.

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ВСУ почали підготовку поля бою напередодні майбутнього контрнаступу. В рамках цієї підготовки завдаються удари по російських складах зброї, командним центрам і скупченням техніки. За словами представника Пентагону, так може тривати багато днів.

Напередодні стало відомо, що ВСУ зробили ряд успішних контратак на Бахмутському напрямку і зайняли низку ділянок, раніше підконтрольних противнику. Це зокрема послабило загрозу для маршрутів постачання Бахмутського гарнізону.

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