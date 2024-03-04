Очільник Мін'юсту не розуміє, чому корупціонерів не можна відправляти на війну.

Мобілізація в Україні триває, і в нашу армію варто відправляти засуджених корупціонерів і людей, які засуджені за скоєння ДТП.

Міністр юстиції Денис Малюська під час інтерв'ю "РБК-Україна" сказав, що, на його думку, "корупціонерів... можна абсолютно спокійно відправляти воювати". Чиновник підкреслив, що у любителів неправомірної вигоди досить своєрідний патріотизм, і "вони жадібні".

"...У нас країна десятиліттями культивувала корупцію... Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба", - заявив глава Мін'юсту.

Відео дня

На думку Малюськи, немає також жодної небезпеки для суспільства, якщо на війну також будуть відправлені ДТПшники. "...Якщо хтось їде на жовте світло і нічого не сталося, йому за це буде максимум штраф. А якщо хтось їде на жовте і йому не пощастило, їде машина збоку, врізається і завдає шкоди іншим - отримає вирок і судимість. Відповідно, часто різниця невелика між тим порушником ПДР, хто сидить у в'язниці за вироком суду, і тим, хто не сидить, а обмежився штрафом...", - додав чиновник.

У центрі уваги новини - мобілізація триває, і це варто знати

Верховна Рада на початку лютого схвалила в першому читанні законопроект про мобілізацію. Згодом до документа внесли понад 4 тисячі правок. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що нардепи можуть до кінця березня ухвалити законопроект у другому читанні.

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України майор Максим Жорін говорив, що Україна повинна мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва, щоб перемогти РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: