У 2024 році вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців, вважає народний обранець.

Мобілізація в Україні триває, і нашій державі за цей рік треба поповнити лави нашої армії на 100-110 тисяч осіб.

Такою думкою поділився нардеп і волонтер Руслан Горбенко під час інтерв'ю "Укрінформу". На думку співбесідника, цього річ вдасться призвати приблизно до 120 тис. новобранців. "Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб", - сказав він.

Політик додав, що під час планування контрнаступу під керівництвом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч українців, проте допомога від іноземних партнерів, на жаль, затримувалась, і коли новим головнокомандувачем призначили Олександра Сирського, був затверджений план оборони на цей рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових.

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"Також важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання", - підкреслив народний обранець.