За словами Дмитра Лазуткіна, близько 18 тисяч українців закордоном оновили свої дані через "Резерв+".

Мобілізація в Україні триває й наразі вже 1 млн 412 тисяч українців оновили свої дані в додатку "Резерв+", повідомив в ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Завантажили його, до слова, значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але трохи пізніше. Ми знаємо, що напочатку були певні технічні питання, однак зараз ця процедура займає кілька хвилин. За стільки можна уточнити своє місце проживання, номер телефону та електронну пошту і таким чином виконати норму закону", – розповів Лазуткін.

Він також додав, що потенціал людей, які можуть скористатися додатком "Резерв+" наразі залишається великим.

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"Наразі близько 15% уточнили свої дані, є ще можливість у великої кількості людей уточнювати свої дані і виконати свою норму закону", – сказав Лазутікн.

Він також розповів, що близько 18 тисяч українців, які знаходяться закордоном, оновили свої дані через "Резерв+".

"Переважно, це українці, які проживають у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США. Ці країни є лідерами. А загалом, застосунок можна зараз завантажити по всьому світу. Там 157 країн наразі доступно", – додав Лазуткін.

Мобілізація в Україні: останні новини

Напередодні Судово-юридична газета дала роз'яснення, що працівники Територіальних центрів комплектування на соціальної підтримки не можуть без поліції затримувати громадян. Водночас поліція без представників ТЦК не може вручати повістки.

Тим часом Politico повідомляє, що оновлений законопроект про мобілізаційні заходи закрив лазівку, яка дозволяла військовозобов'язаним українцям з подвійним громадянством, зокрема США, виїжджати з України.

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