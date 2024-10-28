Мова йде про медиків, які працюють у військових шпиталях.

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Генеральний штаб Збройних сил України розпорядився перевести п'яту частини медиків із військових госпіталів у піхотні бригади.

Вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медсил існували і без цього. У Генштабі відповіли, що медперсоналом із закладів охорони здоров'я Медичних сил посилять стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій:

"Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах".

Заяви Безуглої

Нагадаємо, що народна депутатка відома критичними заявами в бік колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та його наступника Олександра Сирського.

Відео дня

У вересі цього року Верховна Рада України звільнила Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.

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