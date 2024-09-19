Її звільнення підтримали 252 нардепи.

Верховна Рада звільнила народну депутатку України Марʼяну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.

Як пише у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. "За" проголосували 252 парламентарі.

"Перевели її членом Комітету з питань зовнішньої політики", - додав депутат.

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Безугла в Комітеті Ради з нацбезпеки і оборони: що передувало

У липні 2024 року члени парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони проголосували за те, щоб підготувати постанову щодо виключення Безуглої зі свого складу.

Тоді документ мав пройти Регламентний комітет, після чого його треба було винести на розгляд сесійної зали. Однак на початку вересня Железняк повідомив, що парламент не проголосувала за відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Вже 17 вересня нардепка сама попросилась з комітету й написала заяву на звільнення.

"Відповідно до частини третьої статті 84 Регламенту Верховної Ради України, прошу увільнити мене від виконання обовʼязків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", – йдеться в заяві.

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