Для ухвалення рішення про звільнення не вистачило 21 голосу.

Верховна Рада України не проголосувала за відкликання народного депутата України Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Він зазначає, що за відповідну постанову з реєстраційним номером 10391 проголосувало лише 205 народних депутатів. Це за необхідного мінімуму голосів для результативного рішення у 226.

Железняк нагадав, що цим проєктом постанови передбачалося, що Безугла була б відкликана за посади заступника голови комітету, але його членом залишилася б.

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"Тобто навіть така собі слабка постанова і то була Слугами (йдеться про фракцію "Слуга народу" – УНІАН) заблокована", - наголосив депутат.

За відкликання Безуглої з посади голови комітету проголосувало 124 нардепи із фракції "Слуга народу", 17 – із фракції "ЄС", 15 – фракція "Батківщина", 12 – фракція "Голос", 12 – група "Довіра", 10 – група "Відновлення України", 9 – група "За майбутнє", 6 – позафракційні. Група "Демократична платформа за життя та мир" не дала жодного голосу "за".

Звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань нацбезпеки

Як повідомляв УНІАН, проєкт постанови про звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки був зареєстрований у ВР у січні 2024 року. Його ініціювали голова і ряд членів комітету.

Безугла відома своїми заявами "проти" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, у листопаді стало відомо, що депутат вимагає його відставки. Як заявила Безугла, Залужний має піти з посади через відсутність плану "задуму на 2024 рік". Нині ж Безугла постійно критикує Олександра Сирського, який змінив Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Днями Безугла, посилаючись на свої джерела, запустила новину, що нібито літак F-16, яким керував Олексій Месь, був збитий ЗРК Patriot, тобто в результаті "дружнього вогню", хоча ще не проведено розслідування цієї трагедії.

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook публічно звернувся до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, зазначаючи про недопустимість таких заяв нардепки.

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