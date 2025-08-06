Олег Апостол підкреслює, що аргументація "моя хата скраю" є неприйнятною.

На необхідності жорстких заходів проти військовослужбовців, які самовільно залишають частини, наполягає бригадний генерал, Герой України Олег Апостол, відомий за позивним "Формоза".

На його думку, декриміналізація цього порушення лише поглибить кадровий дефіцит у військах та поставить під загрозу оборону країни, сказав він "Телеграфу".

Апостол зазначив, що ті, хто кидає своїх побратимів, не можуть користуватися однаковими правами з тими, хто залишається воювати та змушений виконувати завдання за дезертирів. Через самовільні залишення частин (СЗЧ) на позиціях замість восьми бійців інколи залишається двоє чи троє. Це означає, що там, де повний склад зміг би відбити атаку противника, нечисленний підрозділ приречений на поразку. Крім того, через нестачу резервів неможливо проводити ротацію, і військові змушені надто довго утримувати позиції.

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"Я вважаю, що цю "лавочку" треба закривати. І я тут за жорсткі міри. Ті, хто покинув своїх побратимів, не можуть користуватись тими ж правами, як ті, хто залишився воювати й змушений виконувати задачі тих, хто втік. Поведінка тих, хто пішов у СЗЧ, призводить до збільшення дефіциту людей, вони швидше "зношуються". І так, ми втрачаємо території", - наголошує Апостол.

Генерал підкреслює, що аргументація "моя хата скраю" є неприйнятною. Він упевнений: якби всі військові, що пішли в СЗЧ, повернулися на фронт, українські війська змогли б не лише впевнено оборонятися, а й переходити у контратаки.

Апостол нагадує, що в українському суспільстві коротка пам’ять: люди часто думають лише про сьогодення й не замислюються про наслідки. Як приклад він навів події 1918 року, коли війська Муравйова за кілька днів захопили Київ, бо українські офіцери та генерали, замість об’єднатися проти більшовиків, намагалися домовитися з ними. У результаті тих, хто шукав компромісу, першими розстріляли. Згодом прийшли репресії, Голодомор, масові чистки та переселення до Сибіру.

"Мільйони людей загинули, бо в якийсь момент ми вирішили не воювати, а домовлятись. Історія цинічно повторюється, але ніхто не робить висновків", - наголосив генерал.

Він підкреслює, що попри всі труднощі, Україна має триматися.

"Коли я був комбригом, під час боїв наступали такі моменти, що все: думав, кінець вже мені і моїм батальйонам. А потім перетерпіли, поманеврували, перехопили ініціативу і пішли далі знищувати пі*арів. Дуже складні моменти були, і зараз бувають. Але не можна зараз нам з вами розслаблятись. Бо опинимось в Карпатах в кращому випадку. Раджу дезертирам і ухилянтам в Карпатах почати готувати рубежі оборони", - застеріг Апостол.

Генерал також звертає увагу на тих українців, які вважають, що війна їх не зачепить, адже оминула у 2014 та 2022 роках. Він попереджає: хто не воює у власній армії, примусово воюватиме у чужій, де ніхто не питатиме про довідки, хвороби чи кількість дітей. Таких людей відправлять на розмінування або кинуть у "м’ясні штурми":

"Ми це бачимо останні 10 років: чоловіків з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Херсонщини та Криму просто відправляють на штурми і навіть не поспішають обмінювати з полону. А якщо обмінюють, то знову відправляють на штурм. Там з ними ніхто не церемониться".

Заяви Апостола про війну

Бригадний генерал, Герой України Олег Апостол ("Формоза") вважає, що контракт для 18-24 річних та підготовка новобранців став прикладом позитивного формату служби. Водночас неможливо повністю компенсувати втрати завдяки рекрутингу. Так звану "бусифікацію" критикують, що зрозуміло, але саме завдяки мобілізації Сили оборони зараз не ведуть бої під Карпатами чи вздовж Дніпра, а на "поточній лінії зіткнення".

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