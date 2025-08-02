Десантники РФ тікають з позицій на Запоріжжі, - 'АТЕШ'

Випадки дезертирства у російській армії почастішали. У дезертири записують навіть поранених окупантів.

Окупанти з 247-го десантно-штурмового полку армії РФ, який зараз базується в тимчасово окупованій частині Запорізької області, масово самовільно залишають частини.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", найбільше дезертирів фіксують в одному з батальйонів полку. Основна причина - примусова мобілізація мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму.

"Безправ'я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування та постійні втрати на фронті лише посилюють бажання втекти", - зазначає рух.

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Частину військових записують у списки дезертирів навіть після поранень. "АТЕШ" зазначає, що їх вивозять до шпиталю без належного оформлення, тож командири приписують їхню відсутність до втечі.

Дезертирство у російській армії

Практика дезертирства не нова для армії окупантів. Раніше під Покровськом Донецької області з фронту втекла ціла група російських окупантів. Дезертири служили в 1437 мотострілецькому полку ЗС РФ. Йдеться про щонайменше віськох втікачів.

Згодом у Луганській області російські дезертири влаштували бунт, розстрілявши командира та ще двох його підлеглих.

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