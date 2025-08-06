За словами Олега Апостола, три місяці для підготовки всіх новобранців дали б змогу ЗСУ стати дуже сильними.

Контракт 18-24 став позитивним прикладом служби у ЗСУ, але без мобілізації Сили оборони вже вели б бої десь у Карпатах чи вздовж Дніпра.

Таку думку бригадний генерал, Герой України Олег Апостол, відомий за позивним "Формоза", висловив в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, контракт для 18-24 річних та підготовка новобранців став прикладом позитивного формату служби. "Формоза" зазначив, що попри обмежені фінанси, до війська приходять мотивовані люди, а їхня підготовка стала якіснішою завдяки сильному інструкторському складу й довшим термінам навчання.

"Їхній підготовці справді приділяється велика увага. Збільшені терміни, сильний інструкторський склад. Якби ми мали три місяці для підготовки всіх без винятку новобранців, ми були б дуже сильні. Але ворог наступає вже без пауз і по всій лінії зіткнення, і ми собі цього дозволити не можемо", - пояснив Апостол.

Відео дня

Водночас він звернув увагу, що росіяни готують своїх солдатів значно гірше: "Два тижні — і в бій. Хто вижив — йде в наступний бій. І так, поки не здохне. Здихають всі — приходять наступні. Просто цікаво, наскільки треба бути тупими і любити гроші, щоб йти та здихати на нашій території".

Апостол вважає, що затяжні бойові дії б’ють і по економіці РФ, і по її армії, яка зазнає величезних втрат.

Водночас "Формоза" визнав, що повністю компенсувати втрати лише завдяки рекрутингу не вдасться. Україна мобілізувала значно більше людей, ніж могла б будь-яка країна Європи, однак російські інформаційні атаки сформували в суспільстві негативне ставлення до цього процесу.

Військовий підкреслює, що так звану "бусифікацію" критикують усі, і це зрозуміло, але варто чесно сказати: саме завдяки мобілізації ЗСУ наразі не ведуть бої уже десь під Карпатами чи вздовж Дніпра, а на "поточній лінії зіткнення":

"Без мобілізації довелося б або здаватися, або погоджуватися на умови Росії", - висловив думку генерал.

Війна в Україні: новини

Нагадаємо, боєць 38 бригади морської піхоти Ігор "Заєць" вважає, що окупантам довіряти не можна, та широкомасштабна війна, яку вони розв’язали у 2022 році, швидко не завершиться.

За його словами, з часів АТО, скільки б росіяни "не йшли" на перемир'я, жодне з них не відбулося з їхнього боку. Військовий впевнений, що з таким противником домовитися нереально. Через це військовий припускає, що демобілізації Україні до кінця війни може не бути.

Вас також можуть зацікавити новини: