Він підкреслив, що всі люди по різному розкриваються в бойових ситуаціях.

На четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України добровільно у військо йдуть одиниці.

Про це сказав Герой України, офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії Владислав Стоцький ("Вогонь") в інтерв’ю на Армія TV.

"Якщо чесно, то слабенько поповнюється. "Добробати" на рекрутингу. Четвертий рік війни. Ну які добровольці? Їх одиниці. Багато хто хоче відсидітися, а не воювати", - сказав він.

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За його словами, служити приходять різні люди і важливо як себе людина покаже в процесі роботи. "На полігоні під час навчань може показати себе не найкраще, а на бойових позиціях може зробити більше, ніж найкрутіший боєць. Люди приходять різні, але до всіх ставлюся однаково", - сказав Стоцький.

Він розповів, що в чоловічому колективі можуть бути конфлікти, але в окопі людина може показати себе "як нормальний козак", бо всі по різному розкриваються в бойових ситуаціях.

За його словами, на війні не можливо передбачити, хто себе добре покаже на полі бою, а хто погано.

"Я бачив різне. Бачив чувака, який був у миротворчій місії ООН в Африці від України. В перший день, потрапивши на фронт, розповідав багато який він досвідчений. Що відбулося? Довелося нам копати позицію. Хоч я старлей, але копаю, а він - ні. При цьому розказує, що це не його функція копати окопи, а от коли прийде ворог, то він його знищить. І що ти думаєш? Перший обстріл. Він нікуди не виліз. І сказав, щоб його міняли з позиції", - розповів Стоцький.

При цьому він додав, що в той же час інший воїн, який у мирному житті робив піцу, мив машини, на позиції "завалив" багато окупантів. "Тобто не військовий від слова "зовсім". Зброю ніколи не тримав в руках, спортом не займався, але коли почалися бойові дії, то все в нього було відпрацьовано, все заряджалося і вбивало. Настріляв багато русаків", - розповів офіцер бригади "Рубіж".

Також він зазначив, що у його підрозділі був електрик Олександр з Дніпра з позивним "Міньйон", який в першому бої не міг зрозуміти, де стріляють, з якої відстані, і на нього всі кричали і вважали недалеким. "Але він вийшов на позицію і однією чергою поклав трьох росіян. Він відбивав всі штурми, знищив багато ворогів. Зараз його подали на отримання нагороди. Це не професійний військовий, а мобілізований, який прийшов у військо за повісткою", - розповів Стоцький.

За його словами, люди прийняли свою долю, оскільки так сталося, що почалася війні і треба захищати країну і вже коли потрапив на фронт, то треба робити роботу.

"Коли потрапив у військо, то не треба гуглити як здатися в полон, а треба шукати як зробити так, щоб автомат видавав якнайбільше пострілів у хвилину", - зазначив офіцер.

Стоцький розповів, що зараз рекрутинг проводити складно, бо люди заповнюють анкети, але це часто нічим не закінчується. "Я розумію, що війна втомлює. На жаль люди не хочуть воювати, але країна сама себе не захистить", - підкресли він.

Війна в Україні: новини

Заступник керівника Офісу президента України, полковник Павло Паліса заявив, що в Україні треба змінювати ціннісний підхід щодо служби у війську.

Паліса зазначив, що якщо людина претендуєш на роботу в державному секторі або планує отримувати зарплату з бюджету, то їй потрібно пройти службу. Це стосується і чоловіків, і жінок.

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