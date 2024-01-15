Головною мотивацією воювати для українців має бути патріотизм.

Людей, які не виконали свій обов'язок із захисту країни, треба позбавити громадянських прав, а також не допускати до голосування.

Про це заявив віце-спікер Верховної Ради України VII скликання, голова Секретаріату ВО "Свобода", сержант ЗСУ Руслан Кошулинський в ефірі Київ24. За його словами, новий закон про мобілізацію має бути справедливим, а депутати мають отримати право на мобілізацію.

На питання, як краще організувати мобілізацію, Кошулинський заявив, що базовою мотивацією для українців має бути патріотизм. За його словами, треба визначитися, чи ми є єдиною родиною, яка відстоює себе, чи у нас є армія, а є суспільство, яке під час війни "вирішує свої буденні питання".

Відео дня

Як ми згадали місцеві органи влади, які вирішують свої... Вони не погані, вони хороші. У них таке законодавство, яке передбачає, що вони відповідальні. Та змініть це законодавство, дайте їм цю можливість піти захищати свою батьківщину. Включіть механізм національного пріоритету... Якщо ти не виконав громадянський обов'язок захисту країни, ти маєш бути позбавлений громадянських прав. Ти не маєш права бути допущеним до голосування, до виборності, до посад тощо. Це ми говоримо про попередні моменти. Потім ми будемо розбиратися після війни, де ти був і що ти робив. Але зараз це має бути чітко мотиваційна річ - якщо ти не підеш, то ворог прийде до тебе до хати", - додав він.

Що відомо про законопроект про мобілізацію:

Як повідомляв УНІАН, в грудні Кабмін вніс в парламент законопроект про мобілізацію. Після обговорення його відкликали для допрацювання, низка тез викликала бурхиву реакцію в суспільстві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що в законопроекті є низка норм, які суперечать Конституції.

Вас також можуть зацікавити новини: