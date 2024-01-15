Голова ОВА вважає, що ухилянти повинні сидіти вдома.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що чоловіки, які ухиляються від мобілізації, не мають права жити повноцінним життям. Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна".

"Якщо ти ухилянт, ти не маєш права жити повноцінним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома", - сказав голова ОВА.

Він додав, що бувають різні обставини – чоловіки бояться, чи принципово не хочуть воювати. Для них повинні бути обмеження, адже вони не виконують того, що роблять інші.

Процес ухвалення законопроекту про мобілізацію в Україні – деталі

У грудні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність мобілізувати до 500 тисяч громадян України.

Згодом Кабмін подав у парламент законопроект, у якому було прописано посилення мобілізаційних заходів. Зокрема, йшлося про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, вручення електронних повісток та низку обмежень щодо ухилянтів.

У Верховній Раді заявили, що документ потребує доопрацювання. У ньому знайшли корупційні ризики.

11 січня уряд відкликав документ з парламенту. Міноборони України вже підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію.

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