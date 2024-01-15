Кім вважає, що ухилянти не мають права жити повноцінним життям / скріншот

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що чоловіки, які ухиляються від мобілізації, не мають права жити повноцінним життям. Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна". 

"Якщо ти ухилянт, ти не маєш права жити повноцінним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома", - сказав голова ОВА.

Він додав, що бувають різні обставини – чоловіки бояться, чи принципово не хочуть воювати. Для них повинні бути обмеження, адже вони не виконують того, що роблять інші.

Процес ухвалення законопроекту про мобілізацію в Україні – деталі  

У грудні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність мобілізувати до 500 тисяч громадян України.

Згодом Кабмін подав у парламент законопроект, у якому було прописано посилення мобілізаційних заходів. Зокрема, йшлося про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, вручення електронних повісток та низку обмежень щодо ухилянтів. 

У Верховній Раді заявили, що документ потребує доопрацювання. У ньому знайшли корупційні ризики.

11 січня уряд відкликав документ з парламенту. Міноборони України вже підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію. 

Вас також можуть зацікавити новини: