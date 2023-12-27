Зокрема, порушенням конституційних норм Лубинець називає заборону на операції з нерухомістю.

У законопроекті про вдосконалення мобілізації, поданому Кабінетом Міністрів, низка норм суперечать Конституції. Йдеться про пропозицію запровадити обмеження для ухилянтів, заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Я завжди ставлюся до всіх процесів, що відбуваються на території нашої держави і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроекті, на мій погляд, є норми, що суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроект зайде офіційно на узгодження до мене", – сказав він в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Зокрема, порушенням конституційних норм Лубинець називає заборону на операції з нерухомістю.

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"Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити йому продати цей будинок або купити інший. Це буде прямо суперечити Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені до нескінченності", – зазначив він.

Омбудсмен додав, що Україна не може перетворитися на державу, схожу на РФ, де Конституція буде просто папірцем.

Законопроект щодо мобілізації: що пропонується

25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Ради новий законопроект про вдосконалення мобілізації. Зокрема, там пропонують виключити з переліку висновків військово-лікарських комісій висновки про обмежену придатність до військової служби.

Крім того, законопроектом передбачена відповідальність за неявку до військкомату. Серед "тимчасових заходів" заборона на виїзд за кордон, проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження прав розпоряджатися грошовими коштами та іншими цінностями, відмова в підписанні кредитних договорів і т. д.

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