В 1-й міській лікарні Севастополя повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі.

В окупованому Севастополі (Автономна Республіка Крим) під російську мобілізацію потрапили водії швидкої допомоги та трактористи.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам. В 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" – 100% трактористів", - сказано в повідомленні.

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В розвідці зазначають, що мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти – протягом останнього тижня сюди прибули близько 300 новобранців.

"Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів з 47 мотострілецької дивізії та 810-ї бригади. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ "Град". Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами", - зазначає українська розвідка.

У відомстві додають, що більшість – це чоловіки віком понад 40 років та колишні військові ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.

В розвідці зазначають, що зі зберігання зняті всі САУ 2С3 "Акация" та ЗСУ-23-4 "Шилка", які вдалося привести в мінімально робочий стан. "Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, перед відправкою в зону бойових дій мобілізованим розказують, що нібито українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій, а також обманюють, що їм не доведеться брати участь у реальних бойових діях. Також розповідають, що "вибухи" в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем", а "Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", РФ свої ракети поки що береже".

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.

Сьогодні, 6 жовтня, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу завищив дані щодо вже мобілізованих росіян, назвавши цифру 200 тис., насправді мобілізовано понад 100 тис. осіб.

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