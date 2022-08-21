Вранці в неділю, 21 серпня, в окупованому Севастополі знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Зазначається, що місцеві мешканці почули вибухи приблизно о 06:33. Водночас диму або роботи ППО помітно не було.
Це вже другий день, коли в Севастополі неспокійно. Напередодні ввечері окупаційна влада заявляла про роботу ППО. Вони також закликали жителів міста "поменше знімати і тим більше викладати відео з роботою систем протиповітряної оборони".
Вибухи в Криму: що відомо
20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.
Також вранці 20 серпня серія вибухів прогриміла в Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму.
Після чергових ударів Росія почала посилювати заходи безпеки на півострові. Окремо з бухти Севастополя вивели бойові кораблі на чергування.