Диму або роботи ППО помітно не було.

Вранці в неділю, 21 серпня, в окупованому Севастополі знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що місцеві мешканці почули вибухи приблизно о 06:33. Водночас диму або роботи ППО помітно не було.

Це вже другий день, коли в Севастополі неспокійно. Напередодні ввечері окупаційна влада заявляла про роботу ППО. Вони також закликали жителів міста "поменше знімати і тим більше викладати відео з роботою систем протиповітряної оборони".

Вибухи в Криму: що відомо

20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.

Також вранці 20 серпня серія вибухів прогриміла в Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму.

Після чергових ударів Росія почала посилювати заходи безпеки на півострові. Окремо з бухти Севастополя вивели бойові кораблі на чергування.

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