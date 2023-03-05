Наступного року їх можуть відправити воювати проти України.

На окупованій Луганщині російські загарбники ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.

"На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження, без паспорта РФ обмежено пересування регіоном, у Новопскові та Білокуракиному вчинили чергові обшуки у населення", – повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.

Зокрема, відповідні "комісії" з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють.

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"До 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій "ЛНР". Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії. Також продовжують вручати повістки громадянам старшого віку, які не перебувають, але зобов'язані бути на військовому обліку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посилено розшук осіб, які ухиляються від призову. "На підставі запитів з окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть в пункти призову", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих росіянами територіях України відбувається "мобілізація" – загарбники примушують українців воювати проти власної країни. При цьому до увагу не береться навіть вік "призовників".

На початку січня стало відомо, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України ухвалили рішення примусово мобілізувати на війну проти України випускників шкіл.

Цього тижня в Генштабі повідомили, що всім керівникам навчальних закладів на окупованих територіях України надано письмову вказівку поставити на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Примусова мобілізація відбувається і в захопленому Криму. Тут напередодні військові комісаріати окупантів розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у бойових діях в Україні.

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