Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Російські окупанти 5 березня планують розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів в Горлівці Донецької області.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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В Генштабі зазначили, що всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Втрати Росії у війні в Україні

Згідно з останніми даними Генштабу, з початку війни в Україні Росія втратила вбитими понад 152 тисячі солдатів.

Водночас головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що втрати РФ вже перевищили 200 тисяч осіб.

На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, щоб розгромити армію агресора, ЗСУ повинні знищувати по 5 тисяч окупантів на день.

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