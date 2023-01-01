Це стосується тих, кого росіяни ще не відправляли вмирати на війні проти України.

Військові комісаріати окупантів в Криму розпочали перевірку списків осіб, які підлягають призову за мобілізацією у цьому році.

Йдеться про осіб, які ще не брали участі у бойових діях в Україні, зазначає Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на вечір 1 січня.

"Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році", - зазначено в повідомленні.

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Нова мобілізація в РФ - що варто знати

В кінці вересні РФ, яка зазнає значних втрат у війні проти України, оголосили часткову мобілізацію. Це потягнуло за собою масовий виїзд чоловіків з країни та нечисленні акції протесту.

Російська влада заявляла про наміри мобілізувати 300 тисяч осіб, в жовтні оголосили про виконання "плану". Після цього мобілізаційні заходи не було припинено, зокрема, вони тривали на територіях, які тимчасово окуповані росіянами.

Мобілізовані не проходять належної підготовки перед відправленням на фронт та погано забезпечені. Експерти зауважували, що мобілізація тільки збільшила втрати в окупаційних військах.

Попри це, у РФ планують нову хвилю призову. За повідомленням голови української розвідки Кирила Буданова, її можуть розпочато вже на початку січня.

30 грудня міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відеозвернення до росіян, в якому заявив, що на початку січня російська влада закриє кордони для виїзду чоловіків і розпочне чергову хвилю мобілізації.

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