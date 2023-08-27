Воно стосувалося бажання воювати у лавах окупаційної армії.

У тимчасово окупованому Криму серед населення зростає невдоволення примусовою мобілізацією до лав російської армії.

Про це повідомляє український Центр національного спротиву, посилаючись на закрите соціологічне дослідження, яке провела окупаційна адміністрація півострову.

Окупанти зафіксували, що у місцевого населення вкрай негативне ставлення до мобілізації у лави армії Російської Федерації. Через це вони вирішили віділити з бюджету більше грошей на пільги для мобілізованих. "Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих", - додали у Центрі нацспротиву.

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Мобілізація у Криму: що відомо

У серпні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за період окупації в Криму здійснили 16 призовних кампаній, до лав російської армії призвали щонайменше 40 тисяч кримчан.

Минулої осені президент України Володимир Зеленський казав, що на півострові більшість мобілізаційних повісток розписали на киримли.

Днями у мережі повідомили, що затриманим кримським татарам, які прийшли до будівлі суду підтримати переслідуваних активістів "Кримської солідарності", видали повістки.

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