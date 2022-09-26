Злочинна мобілізація є елементом геноцидної політики РФ, і на це потрібна негайна й жорстка реакція всього світу.

Оголошена Росією мобілізація – це не тільки продовження страждань українців, а й удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент анонсував цього тижня нову хвилю дипломатичної активності, зокрема звернення до політичних, бізнесових і студентських спільнот за кордоном.

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"Усюди у світі, абсолютно всюди, будуть чути про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло. Ми будемо робити й особливий наголос. Наголос на тому, що злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб подовжити страждання людей в Україні і щоб іще більше дестабілізувати світ, а й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які контролюються поки що, тимчасово, Російською Федерацією", - наголосив Зеленський.

Він заявив про катастрофічну ситуацію в окупованому Криму.

"Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної й жорсткої реакції всього світу", - сказав Зеленський.

На території самої Росії, підкреслив він, відбувається те саме.

"Це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану та й всього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій", - наголосив Зеленський.

Мобілізація в Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

За повідомленням постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, за ці кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали вже 1,5 тис. повісток на мобілізацію.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, у Севастополі російські окупанти вручили чоловікам призовного віку близько тисячі повісток.

У неділю одразу в кількох регіонах Росії розпочалися масові протести проти мобілізації, зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників становили жінки – матері й дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що примус громадян до війни на українських окупованих територіях є спробою масштабної зачистки від нелояльного населення з боку Москви.

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