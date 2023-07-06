Вони шантажують їх на іспитах.

В окупованому Криму студентам погрожують, що вони не складуть іспити, якщо не підпишуть повістку в російську армію.

Про це повідомляється на сайті громадської організації "КримЅОЅ". За даними їх джерел, в одному з університетів Сімферополя студенту сказали, що він зможе скласти іспити тільки підписавши повістку. Він погодився через тиск.

В організації уточнюють, що подібні умови ставлять студентам призовного віку і в інших освітніх установах. "Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не оголосили", - йдеться в повідомленні.

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Мобілізація в Криму

За даними організації, за час окупації на півострові провели 17 незаконних призовних компаній. Остання стартувала 1 квітня 2023 року.

Нагадаємо, що у вересні минулого року російський диктатор Путін оголошував про "часткову" мобілізацію на території Російської Федерації. В Україні тоді заявили, що в більшу частину повісток окупанти розписали на кірімли.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що що війна в Україні почалася з Криму, тому повинна їм і закінчитися.

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