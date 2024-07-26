Також, у росіян є проблеми з виробництвом нової техніки.

У Російської Федерації, яка розв'язала війну проти України, спостерігаються суттєві проблеми в плані набору "гарматного м'яса" для ведення наступальних дій - це вплине на ситуацію на фронті. Про це в сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, Юсов повідомив, як воєнна розвідка оцінює здатність росіян наступати і коли російський наступ захлинеться. Цей аналіз він повідомив у зв'язку з заявою бригадного генерала, командувача Нацгвардії Олександра Півненка про те, що за місяць-півтора РФ не зможе вести активні штурми на багатьох напрямках.

"Сили безпеки і оборони працюють у координації, і звісно, обмін даними також відбувається. Зрозуміло, що подібні оцінки робляться на підставі, зокрема, великих втрат у живій силі, в техніці, у силах і засобах противника. Так, наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні, суттєві проблеми набору нових контрактників. І все нові й нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоби залучати нове гарматне м'ясо, але, ця машина починає давати збій", - сказав Юсов.

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Як відзначив представник ГУР, тому й з'являються такі прогнози, який озвучив бригадний генерал, командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору живої сили. І це, так чи інакше, буде мати вплив на ситуацію на фронті", - наголосив Юсов.

Також представник ГУР прокоментував інформацію, що російські загарбники планують до кінця року збільшити кількість людей, які беруть участь у війні проти України, з 520 тис до 620 тис.

"Власне, це ті цифри, які й раніше називалися. І це плани ворога. Слід зауважити, що мова йде про усе угрупування. Тобто, це не тільки бойова складова. Це власне сили і забезпечення, це ті сили, які на окупованих територіях відповідають за так званий "порядок", а по суті - за репресії. Бо це не лише бойова компонента. Так, за цим планом вони намагаються рухатися. Значна частина зорієнтована на поповнення тих втрат, які завдають українські Сили безпеки і оборони, нищачи ворога", - сказав Юсов.

Крім того, він відповів на питання, у якій компоненті у росіян зараз найгірша ситуація.

"Все ж таки, мова йде про забезпечення сучасними засобами. Тобто, сучасна зброя, сучасна техніка. В основному, ворог зорієнтований на розконсервації і модернізації старого радянського озброєння", - сказав Юсов.

За його словами, у росіян є проблеми з виробництвом нової техніки, зокрема, через санкції. Зокрема, у ворога досі залишаються значні проблеми з наявністю сучасних електронних систем, оптики, систем зв'язку тощо.

Заява командувача Нацгвардії Олександра Півненка - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що наступальні можливості противника не безмежні. Він вважає, що ще місяць-півтора і окупанти не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку.

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