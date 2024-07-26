Сили оборони України за минулу добу знешкодили 950 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2024 року орієнтовно склали:
-особового складу ‒ близько 572 тис. 300 чоловік, у тому числі 950 за минулу добу,
-танків ‒ 8320 (+7) одиниць,
-бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11),
-артилерійських систем – 15840 (+36),
-реактивних систем залпового вогню – 1125,
-засобів ППО ‒ 904,
-літаків – 363,
-гелікоптерів – 326,
-БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73),
-крилаті ракети ‒ 2402,
-кораблі /катери ‒ 28,
-підводні човни - 1,
-автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56),
-спеціальна техніка ‒ 2668 (+7).
Війна в Україні: новини
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, 24 липня ЗСУ відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області. Зокрема, українські захисники зупинили посилену механізовану атаку росіян чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як противник просунувся до південно-східної околиці населеного пункту.