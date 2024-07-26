Також уражено 36 артилерійських систем, 11 бойових броньованих машин та 7 танків.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 950 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2024 року орієнтовно склали:

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-особового складу ‒ близько 572 тис. 300 чоловік, у тому числі 950 за минулу добу,

-танків ‒ 8320 (+7) одиниць,

-бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11),

-артилерійських систем – 15840 (+36),

-реактивних систем залпового вогню – 1125,

-засобів ППО ‒ 904,

-літаків – 363,

-гелікоптерів – 326,

-БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73),

-крилаті ракети ‒ 2402,

-кораблі /катери ‒ 28,

-підводні човни - 1,

-автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56),

-спеціальна техніка ‒ 2668 (+7).

Війна в Україні: новини

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, 24 липня ЗСУ відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області. Зокрема, українські захисники зупинили посилену механізовану атаку росіян чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як противник просунувся до південно-східної околиці населеного пункту.

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