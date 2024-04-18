Боровський також прокоментував помилування ув'язнених, яких відправили на фронт.

Військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Новини Live прокоментував законопроект №11079-1 про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів.

"Я не проти мобілізації ув'язнених. Однак, я не думаю, що вона має бути примусовою. Вона може бути лише за бажанням відповідного засудженого, який відбуває покарання", – сказав Боровський.

Крім того, він зазначив, що поява в рядах захисників засуджених навряд сильно погіршить морально-психологічний стан підрозділів. Крім того, юрист можливість отримати помилування ув'язненим після закінчення служби.

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"Вважаю, що помилування в цьому разі допустиме лише за відповідним розробленим алгоритмом — якщо засудженому залишилося відбувати покарання невеликий термін увʼязнення. Якщо ж цей термін — понад 10 років, то точно про помилування тут не йдеться", – сказав юрист.

Мобілізація в Україні: що треба знати

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Він набере чинності 18 травня.

Новий закон передбачає низку нових обмежень для військовозобов'язаних, а також компенсації для військовослужбовців.

За словами нардепки Ірини Фріз, ще одна категорія військовозобов'язаних може втратити відстрочку від мобілізації. Йдеться про людей, які мають троє і більше дітей молодше 18 років.

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