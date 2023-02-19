У Зеленського задоволені ходом кампанії з набору "Гвардії наступу".

Нещодавно запущена в Україні кампанія добровільної мобілізації дала "хороші результати". Про це в коментарі виданню The Times розповів неназваний співрозмовник з Офісу президента України.

Спілкуючись з кореспондентом видання, керівник ОП Андрій Єрмак визнав, що кількість живої сили у противника сама по собі є проблемою, попри низький рівень дисципліни у росіян.

Вимушено реагуючи на зростання чисельності ворожих військ, влада вирішила запустити програму добровільного вербування солдатів паралельно зі звичайною мобілізацією. За словами одного зі співрозмовників, ім'я якого видання не називає, така "добровільна мобілізація" продемонструвала "хороші результати".

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Також в ОП похвалилися, що в Україну досі прибувають добровольці з інших країн, готові воювати.

Добровольча "Гвардія наступу"

На початку лютого Міністерство внутрішніх справ анонсувало створення штурмових бригад "Гвардії наступу". Ці формування планують задіяти при визволенні Луганська, Донецька і Криму.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, необхідність формування при МВС штурмових бригад продиктована особливістю української стратегії. В ході майбутнього наступу ЗСУ будуть проривати фронт і розвивати оперативний успіх, а штурмові бригади – зачищати населені пункти.

При цьому влада рапортує про рекордну кількість добровольців, бажаючих вступити до "Гвардії наступу". Їх виявилося так багато, що після формування відпочатку запланованих бригад будуть створювати додаткові.

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