Їм обіцяють громадянство, або погрожують позбавити його.

РФ намагається долучити до війни проти України мігрантів з країн Центральної Азії, щоб поповнити свою армію, а також знизити рівень напруги у російському суспільстві.

За даними Центру національного спротиву, для цього російські загарбники обрали два шляхи. У першому випадку мігрантам, які отримали російські паспорти, вручають повістки та погрожують позбавити їх громадянства, якщо вони відмовляться воювати.

У другому - обіцяють надати громадянство РФ тим, хто його ще не має, за умови вступу до російської армії. У разі відмови їх погрожують депортувати. Відзначається, що однією з причин такого рішення стало невдоволення сімей загиблих російських окупантів затримками грошових виплат.

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"Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації. Таким чином Кремль продовжує стратегію використання в якості гарматного м’яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів", - додають у Центрі спротиву.

Мобілізація в Росії - останні новини

На початку повномасштабної війни російський президент Путін обіцяв росіянам, що в Україну нібито відправлятимуть лише професійних військових, однак у полон Збройних Сил України потрапляли строковики.

Попри обіцянки Кремля про те, що мобілізації в РФ не буде, вже восени Путін оголосив про часткову мобілізацію. Після офіційного оголошення про її завершення прихована мобілізація продовожилася.

У квітні 2023 роу Державна дума прийняла рішення про створення в країні реєстру військовозобов'язаних. Відтепер росіяни будуть отримувати не тільки паперові, а й електронні повістки.

Нещодавно у мережі показали буклети із закликом вступати до лав ЗС РФ таджицькою та узбецькою мовами.

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