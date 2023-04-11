"М'ясних" батальйонів РФ може стати більше.

У Росії спростять процедуру отримання е-повісток на тлі підготовки України до весняного контрнаступу. При цьому чиновники РФ стверджують, що проведення мобілізації зараз в країні нібито не планується.

Згідно з поправками Держдуми, електронна повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі держпослуг, заявив глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов в ефірі телеканалу "Росія-24".

Нові правила отримання повісток в електронному вигляді торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.

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Напередодні стало відомо про підготовку Держдуми узаконити електронні повістки, прирівнявши їх до паперових. При цьому за ігнорування повісток росіянам загрожують різні покарання.

Також в РФ мають намір запровадити оповіщення рекомендованими поштовими відправленнями і їхнє дублювання в електронному вигляді.

Мобілізація в Росії - що відомо

Офіційно Путін не оголошував про загальну мобілізацію в країні, побоюючись соціально-економічних наслідків. Водночас ще у вересні 2022 року Кремль розпочав часткову мобілізацію, призиваючи на війну проти України в першу чергу громадян РФ з бойовим досвідом.

Наразі мобілізація триває. В середині березня 2023 року стало відомо, що щонайменше в 35 регіонах Росії почали активно розсилати повістки. Незадовго до цього про роздачу повісток офіційно передавали у Воронезькій області РФ.

Мобілізованих зазвичай відразу ж кидають на бійню, намагаючись ними перекрити "дірки", що утворилися у розбитих підрозділах.

За весь час повномасштабної війни РФ вже втратила не менш як 179 тисяч окупантів і 10 тисяч військової техніки.

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