За його словами, збільшення "гарматного м'яса" зараз не впливає на процеси суттєвого підвищення ефективності російської армії.

Будь-яке збільшення чисельності особового складу армії Росії можна мінімізувати використанням систем далекобійного ураження.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Кількість збільшення тупо гарматного м'яса зараз не впливає на процеси суттєвого підвищення ефективності російської армії. Ми бачимо зокрема те, що відбувається по ділянках фронту. Там, де у нас є далекобійні засоби ураження і де працює артилерія, – просування російської армії нема. І навпаки, я думаю, що оцей варіант використання системи далекобійного ураження – це один з наших способів мінімізувати будь-яке збільшення чисельності особового складу РФ. На це власне має зважати й наше військове керівництво, і наші закордонні партнери", – пояснив експерт.

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За словами Згурця, наразі збільшення кількості особового складу окупаційних військ суттєво не вплине на перебіг війни, оскільки жива сила програє технологіям.

"А що ж до тупого набирання гарматного м'яса у РФ, то думаю, що ефект від цього не буде значний. Як би ми не зважали на досвід Другої світової війни – часи змінилися. І технології власне зараз значно суттєвіше впливають на перебіг на полі бою, аніж просто кількісне збільшення особового складу РФ", – підсумував він.

Як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

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