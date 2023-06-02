До західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування відправили 200 курсантів.

До західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування відправили 200 курсантів вищих військових навчальних закладів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Військовим керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначається, що 31 травня близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування.

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Мобілізація в Росії

Раніше глава ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Росії не уникнути загальної мобілізації. Він запропонував оголосити її вже зараз, щоб мобілізовані мали час на підготовку.

Минулої осені Кремль провів мобілізацію, залучивши в армію 300 тисяч чоловік. З того часу наступні хвилі мобілізації в Росії все відкладаються, натомість, проходить вербування "добровольців", зокрема, охоронців державних компаній.

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