Ватажок "вагнерівців" прогнозує, що "далі буде важка війна".

Ватажок розбитої під Бахмутом ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заговорив про загальну мобілізацію в Росії, яку вважає неминучою. Він пропонує оголосити її вже зараз, щоб мобілізовані мали час на підготовку до війни, що триватиме.

"Дійти до Києва [можливо] – якщо зараз мобілізувати все суспільство, включити на повну виробництво всіх боєприпасів, озброєння, всього того, що потрібно, зробити планове виробництво боєприпасів, оголосити загальну мобілізацію... Тому що ми коли прийдемо до мобілізації, знову мобілізовані будуть готуватися і після цього йти на фронт. Тому потрібно оголосити зараз. ... Якщо ми воюємо далі, а ми воюємо далі, вже зараз треба мобілізацію оголошувати і залучати людей хоча б для навчання. Щоб коли грім вдарить, вже можна було воювати, а не хреститися", — заявив він у коментарі російському URA.

Пригожин прогнозує, що "далі буде важка війна" проти України, але "не знає", скільки вона триватиме.

Коментуючи власні заяви про те, що захопити Донбас можна за 1,5-2 роки, Пригожин визнав, що можливості зробити це у росіян зараз немає.

"Це мій прогноз, якщо зробити так, як треба. Якщо дати нам 200 тисяч осіб, то звільнити Донбас – 1,5-2 роки", – заявив він.

Мобілізація в Росії - що потрібно знати

У квітні ЗМІ дізналися, що Кремль має намір поповнити війська 400 тисячами солдатів. Від нової хвилі мобілізації російська влада поки відмовляється, замінюючи її вербуванням "добровольців".

В умовах дефіциту мобілізованих охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, почали відправляти на війну проти України своїх співробітників.

Для бізнесу відправка "добровольців" на фронт стала примусовою. Влада Петербурга зажадала від місцевих компаній відправляти по 5 "добровольців".

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