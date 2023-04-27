Кремль намагається і солдатів набрати, і бунт не спровокувати, але в підсумку руйнує економіку РФ при будь-якому розкладі.

Через побоювання спричинити народне невдоволення Кремль вирішив відмовитися від нової хвилі мобілізації, замінивши її вербуванням більш ніж 400 тисяч добровольців на війну в Україні. Однак урядовці стурбовані, що це посилить проблему з дефіцитом кадрів в цивільній економіці РФ.

Про це пише The Washington Post на основі матеріалів Пентагону, що потрапили в мережу після недавньої масштабної витоку.

За оцінками Західної розвідки, Росія почала вторгнення в лютому 2022 року силами близько 150 000 осіб. Минулої осені в результаті "часткової мобілізації "було призвано понад 300 000 осіб, і ще 50 000, як вважають, воюють в Україні у складі групи найманців" Вагнера", включаючи засуджених, завербованих з в'язниць. Також невідома кількість чоловіків була насильно призвана в загони "ЛДНР" для участі в бойових діях на боці агресора.

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Згідно з просоченими документами Пентагону, за оцінками США, Росія втратила від 189 500 до 223 000 осіб, з яких убитими – до 43 000. Тобто за найскромнішими оцінками, близько половини з приблизно 500 000 військовослужбовців, розгорнутих або призваних за останні 15 місяців, все ще залишаються в строю. Однак ніяких значних територіальних успіхів з літа минулого року Росія не домоглася, що змушує Кремль нарощувати чисельність військ.

Однак нова мобілізація може відштовхнути російську громадськість і ще більше дестабілізувати економіку країни, яка і без того перебуває під тиском західних санкцій. Часткова мобілізація минулої осені викликала масовий вихід з країни чоловіків боєздатного віку, що призвело до скорочення як робочої сили в економіці, так і потенційних призовників.

Щоб захистити Путіна від негативної реакції населення на вербування солдатів, нинішні плани передбачають залучення регіональних губернаторів, на яких і покладено завдання з організації вербувальних кампаній.

"Видиме політичне небажання віддавати наказ про подальшу мобілізацію для заповнення втрат російських збройних сил в Україні змушує високопоставлених чиновників розглядати менш централізовані стратегії вирішення проблеми нестачі особового складу", — йдеться в документі Пентагону від 17 лютого.

З того часу російський уряд дійсно розгорнув масштабну децентралізовану вербувальну роботу, яка включає рекламу контрактної служби в армії на телебаченні, цільову рекламу в Інтернеті і агітаційні пункти на вулицях міст.

Також поповнити бойові частини, ймовірно, збираються за рахунок солдатів строкової служби, яких агітують підписувати контракти з Міноборони РФ.

"Призовники, які вирішили підписати довгострокові військові контракти, будуть враховуватися при досягненні цілей Шойгу", – пише видання.

Згідно з даними Пентагону, найближча мета Росії, мабуть, полягає в тому, щоб завербувати 415 000 солдатів-контрактників, з яких 300 000 стануть резервом, а 115 000 будуть спрямовані на формування нових підрозділів і поповнення недоукомплектованих підрозділів в Україні.

Однак ці ж документи говорять, що проти цього плану виступили деякі російські економічні чиновники, стурбовані можливими наслідками для цивільної економіки.

Згідно з попередженнями Центрального банку РФ і аналізу, опублікованим на цьому тижні Інститутом економічної політики Гайдара, великим економічним дослідницьким центром, Росія стикається з найсерйознішою нестачею робочої сили за останні 20 років через війну на Україні, а бізнес щосили намагається знайти кваліфікованих працівників. в Росії.

Російські втрати в Україні

За даними українського Генштабу, загальні втрати російської армії в Україні склали вже майже 189 тисяч осіб. Лише за останню добу ЗСУ знищили понад 500 російських окупантів. Вражають і втрати в техніці-одних тільки танків майже 3700.

За даними американської розвідки, навіть в умовах жорстких санкцій Росія зможе фінансувати свої поточні витрати ще принаймні один рік. Однак ця оцінка, ймовірно, є не повною і не враховує довгострокових втрат від нафтових санкцій.

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