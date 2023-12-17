Україні потрібно значно більше солдатів, ніж можна завербувати добровольців, упевнений глава ГУР

Україні потрібно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 мільйона осіб. Система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає, тому скасовувати механізм мобілізації не будуть. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Без мобілізації неможливо. Потрібно відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. У нас немає стільки людей, які бажають робити будь що. Я вже не кажу про те, щоб воювати", - сказав він.

Буданов підкреслив, що на фронті є втрати, тому потрібно постійно набирати поповнення, щоб тримати чисельність армії на зазначеному рівні.

Він додав, що всі, хто хотів воювати, прийшли в перші півроку війни, і з об'єктивних причин цих людей залишилося небагато. Це факт, який потрібно розуміти і приймати. При цьому Буданов упевнений, що правильний соціальний діалог і обгрунтування мобілізації все одно необхідні, так як це допоможе вирішити питання мотивації.

Глава розвідки підкреслив, що крім цього у багатьох людей немає відчуття, що це їхня війна, і це дуже глибока проблема, яку не зможуть вирішити гроші.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, у листопаді Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проект з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України. Ідея полягає в тому, щоб людина сама обирала конкретний підрозділ та посаду в армії, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним.

Однак разом з тим в Раді зараз готують законопроект, який значно посилить і розширить режим мобілізації в Україні. Однією з найбільш революційних змін, яку можуть затвердити депутати - це постановка на військовий облік всіх жінок і їх мобілізація практично на тих же підставах, що передбачені для чоловіків.

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