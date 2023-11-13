Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проект з рекрутингу до лав Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні Міноборони у соцмережі, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір. Зазначається, що рекрутери працюватимуть в інтересах ЗСУ безкоштовно.

"Проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - прокоментувала Калмикова.

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У свою чергу, Грезєв зауважив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ. "Армії потрібні люди різних професій від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міноборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - зазначив він.

Ознайомитись, які вакансії є у ЗСУ, можна за посиланням. Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу, компаніям треба писати на електронну пошту rekrutyng@mil.ua.

ЗСУ: новини

Кілька тижнів тому міністр оборони Рустем Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Тоді у Міноборони пояснили, що цей документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. Один з очікуваних результатів - робота системи рекрутингу в ЗСУ.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Один з його пріоритетів - це нарощування резервів.

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