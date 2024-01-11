Він зазначив, що в цифровий формат перенесуть лише процеси передмобілізаційної підготовки.

Законопроект про мобілізацію, який Кабмін відкликав з парламенту для доопрацювання, не буде містити норм про "електронні повістки". Про це народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив в ефірі телеканалу "Київ".

"Електронних повісток точно не буде", - наголосив Веніславський

Водночас він зазначив, що планується відмовитися від "паперової волокити" і перевести всі процеси, пов’язані із можливістю мобілізації, і насамперед передмобілізаційної підготовки, до електронних реєстрів.

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Електронні повістки в Україні

Чинна редакція законопроекту про удосконалення мобілізації і військового обліку, який Кабмін вніс в парламент 25 грудня передбачала, що військовозобов’язані громадяни мають зареєструвати "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста". Через "електронний кабінет" громадянин може отримати повістку про виклик до ТЦК.

Сьогодні вдень керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроект про мобілізацію повертають Кабмну, оскільки деякі положення порушують права людини, а деякі - неправильно сформульовані. Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів відкликав свій законопроект про мобілізацію для доопрацювання.

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