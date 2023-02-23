У ВР зареєстрували законопроект, який передбачає підготовку строком не менше трьох місяців для мобілізованих без досвіду проходження військової служби або навчальних зборів.

У Верховній Раді України пропонують заборонити відправляти мобілізованих, які не мають досвіду проходження військової служби, у зону бойових дій.

У законопроекті №9050 від 22 лютого пропонується доповнити двома абзацами частину першу у статті 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

У проекті сказано, що "мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого)".

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Також, "мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж одного місяця підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого)".

Ініціатором цього законопроекту виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

Мобілізований без підготовки загинув на війні - деталі скандалу

Як писав УНІАН, військовий з Тернополя розповів про загибель на фронті свого брата Богдана Покитка, якого, за його словами, мобілізували на вулиці і без підготовки відправили "на нуль":

"Якщо людину без підготовки відправили "на нуль", то піддали небезпеці не тільки його, але і, можливо, життя його побратимів. Я це критикую. Як гарматне м'ясо відправили людину".

Рідні загиблого мають намір вимагати покарання для відповідальних за його підготовку.