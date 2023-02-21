Михайло Покітко зазначив, що з належною підготовкою ситуація мала б інший розвиток.

Рідні загиблого на фронті жителя Тернополя Богдана Покітко має намір вимагати покарання для відповідальних за його підготовку. Чоловіка досі не поховали.

"Яким чином Богдана запросили в бус (в якому збирали чоловіків на вулиці представники ТЦК – УНІАН), насильно чи ні – цього я не знаю. Наскільки я зрозумів, його відвезли до військкомату, де він пройшов медкомісію і після цього йому вручили повістку", - розповів брат загиблого, військовослужбовець Михайло Покітко у коментарі ТСН.

За його словами, після повістки загиблого направили в роту охорони, а вже 13 лютого він прибув в Донецьку область, а 15 лютого він опинився на "нульових" позиціях.

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"Якщо людину без підготовки відправили "на нуль", то наразили на небезпеку не тільки його, але і, можливо, життя його побратимів. Я це критикую. Як гарматне м'ясо відправили людину. Звідси, з Тернопільського РТЦК, брата відправили в неділю, 12 лютого ввечері, вранці 13 лютого, в понеділок, він прибув в Донецьку область.14 лютого його перевезли з однієї точки на іншу, а 15 лютого його, швидше за все, відправили на нульові позиції. Тобто 3-4 дні він був у Донецькій області, а на нульових позиціях він був один день", - розповів брат загиблого.

Він вказав, що рідні Богдана хоча знайти винного. Михайло вважає, що якби його брата не відправили на бойове завдання без підготовки, то розвиток подій міг би іншим. При цьому він розповів, що тіло Богдана досі не привезли, тому його поховати не змогли.

"Був дуже доброю і світлою людиною. Богдана ще не поховали. Обіцяли привезти тіло 20 лютого, обіцяють тепер 21-го. Не знаю, кому вірити", - підсумував військовослужбовець.

Скандал через загибель Богдана Покітка - що відомо

Волонтер Оксана Огородник розповіла, що жителю Тернополя Богдану Покітку вручили повістку на вулиці і нібито відправили на фронт без підготовки. У свою чергу мер міста Сергій Надал заявив, що займеться з'ясуванням обставин загибелі мобілізованого.

20 лютого Тернопільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пообіцяв провести службову перевірку у зв'язку зі смертю Покітка.

Цього ж дня представник спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Шевченко розповіла, що у зв'язку із загибеллю мобілізованого розпочали кримінальну справу.

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