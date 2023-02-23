Російські війська завдали 10 ракетних і 19 авіаційних ударів, а також здійснили 37 обстрілів із РСЗВ.

Минулої доби Збройні сили України відбили близько 90 атак російських окупантів на п'яти напрямках.

Росія свої основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 лютого.

Водночас російські військові завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. "Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни. Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається високою по всій території України", - наголошується в повідомленні.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань там не виявлено. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії сім населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, а також 18 районів населених пунктів на Харківщині.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка", - повідомили у Генштабі і додали, що ворог здійснив артилерійські обстріли по районах п'яти населених пунктів Харківської області, шести - Луганської та двох - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції українських військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоільїнівка та Бахмут.

"Активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар'їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки.

"Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки поблизу згаданих населених пунктів. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони чотирьох населених пунктів Донецької області, п'яти - Запорізької та двох на Дніпропетровщині.

"На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також, зокрема, Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники збільшують чисельність особового складу для ведення наступальних дій. Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Водночас, авіація України завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

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