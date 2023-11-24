За словами нардепа, зараз "проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами".

Мобілізація в Україні 2023 почала провалюватися після того, як змінили військкомів, і щоб змінити ситуацію, необхідне рішення політичного керівництва нашої країни.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV розповів, що в українській державі "мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами". Нардеп підкреслив, що якщо не змінити ситуацію, то можуть виникнути великі проблеми.

"Ми всі знаємо, що у нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації", - сказав співрозмовник.

Відео дня

Народний обранець підкреслив, що на цю ситуацію необхідно швидко вплинути "...ось тут потрібно саме рішення політичного керівництва... це питання саме політичного керівництва - ухвалення законів, які вже давно лежать непідписані, підписати їх - щодо зменшення віку мобілізації чи іншого", - додав парламентарій.

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 числа про звільнення всіх обласних військкомів.

Важливі новини України щодо мобілізації - зараз це потрібно знати

Активні мобілізаційні дії в Україні стартували після того, як росіяни рано вранці 24 лютого минулого року здійснили повномасштабне вторгнення на нашу землю. Зараз в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних мають з'явитися чоловіки призовного віку (18-60 років) і жінки-медики.

У жовтні 2023 року керівник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо говорив, що мобілізувати можуть тільки чоловіків, які не мають проблем зі здоров'ям, здатних перешкодити їм захищати Батьківщину, і причин для відстрочки служби в армії.

У листопаді військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вказав на дуже серйозну проблему щодо мобілізації - військкомати відправляють на фронт людей, які не хочуть воювати, і тим самим підставляють воїнів, оскільки мобілізовані без мотивації можуть стати зрадниками.

Вас також можуть зацікавити новини: