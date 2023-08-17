Цим рішенням РНБО також закликало правоохоронців протягом місяця "вжити додаткових заходів" для протидії вчиненню посадовцям ТЦК корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 серпня про звільнення усіх обласних воєнкомів.

"Увести в дію рішення РНБО… "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України", - йдеться у тексті опублікованого на сайті глави держави указу №491/2023.

У своєму рішенні РНБО рекомендує головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному ухвалити рішення щодо "перебування на посадах керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ, припинивши практику їх ротацій".

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Також Залужному рекомендовано призначати за рекомендаціями командувачів (командирів) оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ (сил) на посади керівників обласних ТЦК та СП осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях та пройшли перевірку Службою безпеки України.

Цим рішенням РНБО також закликало правоохоронців протягом місяця "вжити додаткових заходів" для протидії вчиненню посадовцям ТЦК корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Президент поклав контроль за виконанням рішення РНБО на її секретаря Олексія Данілова.

Звільнення воєнкомів - що відомо

Як відомо, про відповідне рішення РНБО Зеленський повідомив у своїх соцмережах 11 серпня. Одним із ключових питань були результати перевірки "військкоматів".

За словами президента, загалом правоохоронці розслідують уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів", 33 із них уже отримали підозри.

"Наші рішення. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів", - зазначив він.

На думку глави держави, керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада.

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