До цього часу законом було визначено, що від мобілізації звільняються особи, які мають дружину (чоловіка), батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю 1 або 2 групи.

Верховна рада України у законі про доплати військовослужбовцям (№ 9342) розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації. Тепер, згідно зі встановленою законодавством процедурою, вказані зміни має підписати президент Володимир Зеленський.

Відповідна правка була подана групою депутатів та врахована вчора під час другого читання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Отже, пункт 4 Розділу І законопроекту прийнятий в новій редакції. "Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255 із наступними змінами) доповнити словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати", - зазначено у порівняльній таблиці.

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Таким чином, мобілізації підлягатимуть особи, у яких дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка) є особами з інвалідністю 1 або 2 групи, за умови, якщо є інші працездатні особи, які зобов'язані їх утримувати.

До цього часу законом було визначено, що від мобілізації звільняються особи, які мають дружину (чоловіка), батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю 1 або 2 групи.

Мобілізація в Україні - останні новини

30 травня стало відомо, що в першому читанні проголосовано законопроект від парламентської робочої групи "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер 9342) – його підтримали 333 народних депутати. У законопроекті йдеться про збільшення доплат та відпусток для військових.

Вчора, 28 червня, нардеп Ярослав Железняк у Telegram повідомив, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9342 про доплати військовим під час воєнного стану.

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