Виплати становитимуть до 100 тисяч гривень.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачена щомісячна додаткова винагорода для військовослужбовців у розмірі 30-100 тисяс гривень. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

За остаточне ухвалення закону щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану, проголосувало 311 народних депутатів. Ним передбачено, що доплата нараховується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном - тобто як зараз.

У той же час доплати строковикам залишили на рівні 6000 гривень на місяць, курсантам – 2350 гривень на місяць. Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч гривень. Теж за порядком Кабміну.

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Крім того, законом передбачені відпустки для військових: до 30 днів щорічна та ще до 10 днів за сімейними обставинами. Відпустки для курсантів становитимуть до 10 днів зимові та ще до 20 днів літні. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування може бути не більше 4 місяців.

Железняк повідомив, що, відповідно до закону, не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа мобілізованих, які не пройшли курс базової військової підготовки. При цьому мінімальний строк проходження базової військової підготовки - щонайменше один місяць.

Желєзняк зазначає, що рідним померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень, а тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти - щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривен. Усе це на умовах і порядку, визначеному Кабміном.

Також нардеп повідомив, що, відповідно до закону, строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.

Закон про доплати військовим

На початку повномасштабного вторгнення РФ український уряд за ініціативою президента затвердив великі доплати для військових. Тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях, доплачували по 100 тисяч гривень на місяць, решті - по 30 тисяч гривень на місяць.

Пізніше уряд вирішив, що з 1 лютого доплати матимуть лише ті, хто виконує бойові завдання, оскільки бюджетних грошей на всі виплати не вистачало. У квітні Рада проголосувала за повернення доплати в розмірі 30 тисяч гривень, проте законопроект був заблокований для підписання.

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