Також запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця тероборони.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення переліку причин для розформування добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. Зокрема, за його словами, на виконання вимог закону "Про основи національного спротиву" внесено зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад.

"Розширено законні підстави для розформування добровольчого формування та запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця територіальної оборони у випадках розформування добровольчого формування та/або припинення контракту добровольця територіальної оборони", - зазначив Мельничук.

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25 жовтня уряд вирішив, що деякі співробітники об'єктів критичної інфраструктури зможуть продовжити бронь. "Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін...", - йдеться на сайті Кабміну.

Зазначається, що завдяки такому рішенню буде забезпечена стабільна робота стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону.

В Кабміні додали, що до 15 листопада проводитиметься аудит підприємств, які визнали критично важливими упродовж останніх чотирьох місяців: "Причина аудиту - аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань".

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