В нашій країні до середини листопада проводитимуть аудит підприємств, які визнали критично важливими упродовж останніх кількох місяців.

Бронювання від мобілізації в Україні вирішили частково відновити.

Кабмін у п'ятницю, 25 жовтня, вирішив, що деякі співробітники об'єктів критичної інфраструктури зможуть продовжити бронь. "Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін...", - йдеться на сайті Кабміну.

В уряді зазначили, що завдяки такому рішенню буде забезпечена стабільна робота стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону.

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В Кабміні додали, що до 15 листопада проводитиметься аудит підприємств, які визнали критично важливими упродовж останніх чотирьох місяців:

"Причина аудиту - аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань".

Мобілізація в Україні - що повідомлялося про призупинення бронювання

ЗМІ писали, що президента Володимира Зеленського обурило те, що підприємства критичної інфраструктури забронювали 1,5 мільйона військовозобов'язаних. Журналісти дізналися, що через це на таких підприємствах вирішили запровадити аудит та тимчасово зупинити надання броні.

На думку члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федора Веніславського, очільнику держави могли показати загальну кількість заброньованих, а вона не є репрезентативною. Народний обранець зазначив, що після ухвалення нового закону про мобілізацію, значна кількість громадян замість права на відстрочку стали особами, які можуть оформити бронь.

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