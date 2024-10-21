У грудні прийматимуть рішення щодо нової моделі базової загальної військової підготовки.

У майбутньому, за умов сприятливої оперативної ситуації, можливе збільшення терміну базової загальної військової підготовки – вона триватиме понад 1,5 місяця.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ про це йшлося на нараді, яку провів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Захід стосувався питань удосконалення підготовки військовослужбовців, на ньому були присутні представники керівного складу ЗСУ, навчальних центрів та бойових бригад.

Під час наради Сирський заслухав доповіді про поточну систему підготовки військових, укомплектованість інструкторського складу та забезпеченість навчальних центрів необхідними зразками озброєння і техніки. Окремо було представлено аналіз щодо пілотного проєкту, який передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки (БЗВП) з одного до півтора місяця.

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Головнокомандувач відзначив, що в межах цього проєкту вже оновлено програму БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів. За його словами, у грудні планується прийняття рішення щодо нової моделі базової підготовки. Сирський також зазначив, що в майбутньому, за умов сприятливої оперативної ситуації, можливе подальше збільшення терміну підготовки:

"У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки".

Головнокомандувач також поставив завдання посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах, зауваживши, що всі інструктори повинні мати актуальний бойовий досвід.

"Життя наших воїнів – безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах", — підкреслив Сирський.

Підготовка мобілізованих в Україні

Як повідомляв УНІАН, терміни базової військової підготовки для мобілізованих планують збільшити у півтора раза. Наразі пілотний проєкт вже впроваджується у чотирьох навчальних центрах Збройних сил України

Як заявив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, розроблено і затверджено нову програму, яка передбачає 1,5-місячний термін навчання. Наразі термін такої підготовки становить 30 днів.

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